Samsung і стартап Tenstorrent запустять розробкою чипів для ШІ

Tenstorrent співпрацюватиме з Samsung для випуску «наступного покоління чиплетів штучного інтелекту».

Джерело фото: incrypted.com

Корпорація Samsung уклала стратегічну партнерську угоду з канадським стартапом Tenstorrent, спеціалізація якого полягає в розробці процесорів штучного інтелекту. Про це повідомили в Tenstorrent.

Tenstorrent заявив про свою наміреність співпрацювати з Samsung для випуску «наступного покоління чиплетів штучного інтелекту» на ринок. Цей канадський стартап спеціалізується на виробництві чіпів та інтелектуальної власності (IP) для центрів обробки даних.

Партнерська угода із Samsung передбачає використання одного з виробничих процесів, зокрема, SF4X, а також 4-нм архітектури для виробництва наступного покоління чіпів.

«Нашою головною метою є розробка високопродуктивних рішень та надання їх клієнтам по всьому світу», – заявив генеральний директор Tenstorrent Джим Келлер.

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