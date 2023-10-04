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Нобелівська премія-2023: оголошені лауреати у галузі хімії

16:30, 4 жовтня 2023
Ними стали науковці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов за відкриття та синтез квантових точок.
Нобелівська премія-2023: оголошені лауреати у галузі хімії
Фото: Niklas Elmehed / Фонд Нобеля
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4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Цього року нагороду отримали вчені Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов. Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Науковцям присудили премію за відкриття та синтез квантових точок.

"Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок – наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості й тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга", – йдеться у повідомленні.

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