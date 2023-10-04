Вилучення декларацій військовослужбовців із відкритого доступу: презентовано алгоритм дій

Представники НАЗК презентували алгоритм дій, які повинні здійснити зацікавлені органи.

Джерело фото: rada.gov.ua

У Комітеті з питань антикорупційної політики відбулася спільна нарада з представниками державних органів й органів місцевого самоврядування, які мають забезпечити вилучення декларацій військовослужбовців із відкритого доступу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Єдиний державний реєстр).

Як повідомили у Апарату ВРУ, у ході наради Голова Комітету Анастасія Радіна нагадала присутнім щодо прийнятого Верховною Радою Закону від 20 вересня 2023 року № 3384 «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», який перебуває на підписі в Президента України.

У зв’язку з відкриттям Реєстру потребують координації дії зацікавлених державних органів й органів місцевого самоврядуванні щодо швидкого й максимально повного вилучення декларацій суб’єктів декларування, які згідно з вимогами цього Закону не оприлюднюватимуться у відкритому реєстрі.

Представники Національного агентства з питань запобігання корупції презентували алгоритм дій, які повинні здійснити зацікавлені органи щодо вилучення з Єдиного державного реєстру декларацій окремих категорій суб’єктів декларування й обговорили з присутніми ключові питання, які потребують уваги.

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