Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

Очікується, що американська система фінансування зарплат в Україні та видатків уряду Києва закінчиться протягом наступного місяця за відсутності нових грошових надходжень від Конгресу США, пише The Wall Street Journal з посиланням на українських та американських урядовців.

Коли назрівало припинення роботи уряду, державний секретар Ентоні Блінкен 24 вересня попередив лідера меншості в Сенаті Мітча Макконелла, що Україна зіткнеться з серйозним економічним і політичним шоком, якщо Конгрес припинить допомогу Києву. Телефонний дзвінок від держсекретаря США був закликом до законодавців Республіканської партії включити фінансування України до тимчасових заходів.

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, професорів і працівників шкіл, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, зазначає видання.

Як пояснюється у статті, потік цивільної бюджетної допомоги сплачується Україні через Світовий банк. «Уся заробітна плата, яка зараз виплачується в Україні в бюджетній сфері за останній рік, у тому числі соціальні та інші програми, фінансується за рахунок цього», – цитує журнал українських чиновників.

Загалом програма Світового банку «Мир» — офіційно відома як «Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності» — надіслала Україні 23,4 мільярда доларів США, з яких 20,2 мільярда доларів США профінансували США, а 2 мільярди доларів США – Великобританія. Загальна допомога США Україні після широкомасштабного вторгнення Росії— включаючи гуманітарну та військову допомогу — за даними Кільського інституту світової економіки, німецького науково-дослідного інституту, становить 72,8 мільярда доларів.

Нещодавно Конгрес ухвалив законопроект про фінансування без допомоги Україні. Чиновники у Вашингтоні та Києві зараз розглядають, що означає очікуване скорочення допомоги для здатності країни підтримувати роботу уряду та економіку.

Вашингтонські дебати щодо економічної допомоги Україні розділили Конгрес, і деякі республіканці заявили, що кошти США повинні підтримувати американську економіку. Оскільки законодавці стурбовані корупцією в Україні, незрозуміло, на якому рівні буде відновлена допомога навіть після припинення роботи, зауважує WSJ.

«Я не бачу альтернативи – фінансування США має вирішальне значення для виживання України», – сказав Білл Тейлор, колишній посол в Україні та нинішній віце-президент Інституту миру США, який фінансується Конгресом США.

У вівторок, 3 жовтня, президент Байден розмовляв зі світовими лідерами, включаючи очільників держав Великобританії, Канади, Італії, Японії, Польщі та Румунії, міністром закордонних справ Франції та генеральним секретарем НАТО, щоб координувати підтримку України.

«Як чітко дав зрозуміти президент Байден, ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана, — заявив Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому. - Час нам не друг».

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) обробить жовтневий грошовий переказ у розмірі 1,15 мільярда доларів через програму Світового банку за умови, що Україна продемонструє, що вона належним чином витратила попередній трансфер, сказав американський чиновник. Майбутні виплати невідомі.

Інший український чиновник сказав, що після жовтня уряд Києва міг би використати інші кошти раніше, ніж планувалося, щоб пережити листопад і грудень, але без нового фінансування картина в 2024 році стає темнішою.

Європейський Союз є навіть більшим донором цивільної допомоги, ніж США, і великі економіки, такі як Японія, і може активізуватися, якщо допомога США зникне, заявили чиновники. Тим не менш, американська фінансова та військова допомога, з якою ЄС не може зрівнятися, розглядається як барометр здатності Заходу продовжувати підтримувати війну.

Деякі республіканці висловили занепокоєння щодо рівня корупції в Україні. Адміністрація Байдена намагалася гарантувати, що кошти не перенаправляються неналежним чином, визнаючи, що під загрозою здоров’я економіки України та здатність залучати кошти в Конгресі. «Ми бачили, як Україна вживає агресивних дій, і це включає агресивні дії протягом останніх кількох тижнів, щоб подолати корупцію», — заявив Міллер у понеділок.

Нагадаємо, що CNN раніше розповіло про те, що Держдеп США надсилав Україні офіційну дипломатичну ноту щодо боротьби з корупцією.

Нагадаємо також, що за ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Автор: Наталя Мамченко

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