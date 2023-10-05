Нацбанк ухвалив відкликати ліцензію та ліквідувати «Укрбудінвестбанк»

Минулого місяця фінустанову віднесли до категорії неплатоспроможних.

Фото: ratelist.top

Національний банк України ухвалив відкликати ліцензію та ліквідувати АТ Український будівельно-інвестиційний банк. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалено рішення від 05 жовтня 2023 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ Український будівельно-інвестиційний банк.

Нагадаємо, що 7 вересня Нацбанк визнав Укрбудінвестбанк неплатоспроможним у зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.

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