Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського взяли під варту із можливістю внести заставу

Альтернатива взяттю під варту —1,5 млн грн застави.

Слідчий суддя Вищого антикорсуду обрав запобіжний захід судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимиру Сердинському, підозрюваного в одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Нагадаємо, співробітники СБУ та НАБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського на корупції.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Сердинського.

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