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Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського взяли під варту із можливістю внести заставу

20:31, 5 жовтня 2023
Альтернатива взяттю під варту —1,5 млн грн застави.
Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського взяли під варту із можливістю внести заставу
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Слідчий суддя Вищого антикорсуду обрав запобіжний захід судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимиру Сердинському, підозрюваного в одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ. 

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Нагадаємо, співробітники СБУ та НАБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського на корупції.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Сердинського.

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