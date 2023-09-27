$4 000 за «правильне вирішення питання»: повідомлено про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області

Слідством встановлено, що кошти суддя отримав від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, він вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час засідання суду.

Так, співробітники СБУ та НАБУ викрили його «на гарячому» при отриманні траншу неправомірної вигоди розміром 3 тис. доларів.

«За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача», — йдеться у повідомленні.

27 вересня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різних конвертах 15 600 доларів.

Тривають наступні дії, вирішується питання щодо обрання фігуранта запобіжного заходу.

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