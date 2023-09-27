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  1. В Україні

$4 000 за «правильне вирішення питання»: повідомлено про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області

14:44, 27 вересня 2023
Слідством встановлено, що кошти суддя отримав від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача.
$4 000 за «правильне вирішення питання»: повідомлено про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області
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Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції.  Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, він вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час засідання суду.

Так, співробітники СБУ та НАБУ викрили його «на гарячому» при отриманні траншу неправомірної вигоди розміром 3 тис. доларів.

«За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача», — йдеться у повідомленні.

27 вересня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різних конвертах 15 600 доларів.

Тривають наступні дії, вирішується питання щодо обрання фігуранта запобіжного заходу.

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