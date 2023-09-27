У Польщі назвали «хорошою пропозицією» план України щодо ліцензування агротоварів

Польща досі оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів, але загалом оцінює їх позитивно.

Польща загалом позитивно оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів. Однак їх розгляд ще триває. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає PAP.

«Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видаватися. Це питання, яке має розглянути наша сторона, але ззовні ця пропозиція виглядає як хороша пропозиція», — заявив він.

Роберт Телус поспілкувався онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Телус повідомив, що розмова стосувалася питання транспортування та продажу зерна, а також нових процедур, які пропонує Україна.

Як він зазначив, це означає, що «ми перекладаємо тягар відповідальності на нашу країну».

«Ми будемо приймати рішення, а не українська сторона»,- підкреслив міністр сільського господарства.

На його думку, сьогодні важливо напрацьовувати довгострокові механізми.

«Якщо ми говоримо, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми це політично приймаємо, то якщо ми сьогодні не відпрацюємо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми, безумовно, будемо над цим думати», – сказав він.

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