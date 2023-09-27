У Китаї суд визнав біткоїн цифровою валютою

У судовому звіті сказано, що біткоїн успадкував ключові характеристики валют.

У Китаї Другий народний суд проміжної інстанції Шанхаю визнав біткоїн (Bitcoin) «унікальним та невідтворюваним цифровим активом», передає Weixin.

Китайський суд опублікував доповідь, присвячену розвиткові нових технологій. Згідно з наданою інформацією, він визнає унікальність біткоїну в порівнянні з іншими класами активів.

У звіті наголошується, що біткоїн успадкував ключові характеристики валют, включаючи масштабованість, простоту обігу, зберігання та оплату. При цьому монета продовжує використовуватись у всьому світі, незважаючи на його децентралізований характер, наголосила суддя Рен Сусянь.

«Нині цифрова валюта в нашій країні не визнана засобом платежу, існують різні описи її характеристики як товару та грошової одиниці, проте вона і не є контрабандою, а її майнові властивості не можна повністю заперечувати», — додала Сусянь.

Щоб уникнути подальшої плутанини у доповіді запропоновано варіанти модернізації судової системи. По-перше, необхідно запровадити розгляд справ на двох рівнях — «люди» та «речі». Таким чином, буде простіше класифікувати ключові об'єкти слухання.

По-друге, уряду необхідно встановити порядок примусових заходів щодо криптовалют, включаючи механізм конфіскації. Насамкінець Сусянь порадила покращити систему ідентифікації власників цифрових активів.

Раніше ми писали, що Ліхтенштейн може прийняти Bitcoin в якості законного платіжного засобу.

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