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  1. В Україні

У Києві прокуратура через суд зобов’язала власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір

21:44, 27 вересня 2023
Прокуратура звернулася до адміністративного суду з позовом про зобов’язання власника укласти охоронний договір на Прибутковий будинок на Андріївському узвозі, 18 з уповноваженим органом охорони культурної спадщини.
У Києві прокуратура через суд зобов’язала власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір
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У Києві прокуратура через суд зобов’язала власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Встановлено, що у власності комерційної структури перебуває Прибутковий будинок на Андріївському узвозі, 18 у місті Києві, який є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Проте, власник будівлі з 2011 року ухиляється від укладення охоронного договору на пам’ятку, що ставить під загрозу збереження автентичності будівлі», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася до адміністративного суду з позовом про зобов’язання власника укласти охоронний договір на вказану пам’ятку з уповноваженим органом охорони культурної спадщини.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду позов прокурора задоволено.

«Будинок 1891 року зведений за проектом відомого Київського архітектора Андрія - Фердінанда Краусса, розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста, на території пам’ятки містобудування національного значення «Замкова гора – Андріївський узвіз» IX-XIII ст. та державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Будинок цегляний, двоповерховий, складної конфігурації у плані. Архітектура будинку вирішена у неоренесансних формах. У приміщеннях на стелях зберігся первісний ліпний декор», — додали в прокуратурі.

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