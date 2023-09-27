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  1. В Україні

Під звуки пострілів намагався втекти від прикордонників: на Одещині затримали ухилянта

18:03, 27 вересня 2023
Порушника кордону зміг зупинити протитранспортний рів.
Під звуки пострілів намагався втекти від прикордонників: на Одещині затримали ухилянта
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Білгород-Дністровського загону неподалік населеного пункту Калачівка затримали жителя Одещини. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Помітивши прикордонний наряд, чоловік проігнорував законні вимоги зупинитись та вдався до втечі. Але попереджувальні постріли та протитранспортний рів, в якому він перечепився, зупинили порушника. 

У відомстві ще додали, що запобігли ще чотирьом спробам незаконного перетинання державного кордону.

«В іншому випадку, отримавши завчасно оперативну інформацію, на околиці населеного пункту Градениці, прикордонники зупинили жителя Київщини. Під час перевірки документів чоловік не зміг пояснити мету свого прибуття до прикордонного населеного пункту. Зрозумівши, що його наміри викрито, все ж зізнався, що хотів потрапити за кордон», - сказано у повідомленні.

Ще у трьох випадках чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали поблизу пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Усіх затриманих порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП. «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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Крім того, на Київщині правоохоронці викрили ділків, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. 

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