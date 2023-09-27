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  1. В Україні

$4 000 за внесення ухилянтів до системи «Шлях» для перетину кордону: на Київщині викрили ділків

10:11, 27 вересня 2023
Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи
$4 000 за внесення ухилянтів до системи «Шлях» для перетину кордону: на Київщині викрили ділків
Фото: kv.npu.gov.ua
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На Київщині правоохоронці викрили ділків, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. Вартість «послуги» для однієї особи становила від 900 до 4000 доларів США.

Як повідомила поліція Київської області, 44-річна мешканка столиці разом із поплічниками організували так звану громадську організацію.

Встановлено, що зловмисники вносили неправдиві дані клієнтів до бази «Шлях», що надавало право на незаконний перетин державного кордону України.

«Також відомо, що за даною схемою фігуранти встигли переправити до країн Європейського союзу понад 70 осіб чоловічої статі, які під час воєнного стану підлягають мобілізації.

Під час обшуків у правопорушників виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та флеш-накопичувачі», - сказано у повідомленні.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

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