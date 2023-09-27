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  1. В Україні

У Харкові чоловік ледве не зарубав конкурента через вигадані ревнощі

08:00, 27 вересня 2023
Зловмисник взяв сокиру та вдарив опонента у шию.
У Харкові чоловік ледве не зарубав конкурента через вигадані ревнощі
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У Харкові суд визнав чоловіка винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у червні 2021 року 32-річний чоловік приревнував свою кохану до їх спільного знайомого. Перебуваючи у під’їзді будинку по вул. Маршала Бажанова у Харкові, він взяв сокиру та вдарив опонента у шию.

«Злякавшись, потерпілий вибіг з під’їзду, проте обвинувачений побіг за ним та вдарив конкурента сокирою по голові. Від удару той впав на землю, проте зловмисник продовжив його бити. На щастя, життя потерпілого врятували медики. При цьому зловмисник був впевнений, що вбив чоловіка, прийшов додому та сказав: «Я його зарубав», - сказано у повідомленні.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 6 квітня 2023 року чоловіка визнано винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому було призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі.

Проте прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова не погодились із вказаним рішенням суду та подали апеляційну скаргу.

Колегія суддів Харківського апеляційного суду погодилась із позицією прокуратури. Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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