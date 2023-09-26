Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 вересня 2023 року про продовження колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву строку тримання під вартою. Захист просив про заміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Врешті АП ВАКС вирішила зменшити розмір застави для Всеволода Князєва з 55 млн грн до 45 млн грн. Суддя АП ВАКС Інна Калугіна висловила окрему думку. Повний текст рішення буде доступний після 29 вересня.

Нагадаємо, 31 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави Всеволоду Князєву з 75 до 55 мільйонів грн.

Нагадаємо, до цього, 18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,36 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила ексголову Верховного Суду під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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