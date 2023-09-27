Поліція ідентифікувала жертву алігатора, у пащі якого знайшли рештки людського тіла

Алігатора, у якого в пащі були людські рештки, помітили в каналі Ларго.

Скріншот із відео CNN

Правоохоронці американського штату Флорида ідентифікували жертву алігатора, у пащі якого знайшли рештки людського тіла.

Про це повідомляє «CNN».

Офіс шерифа округу Пінеллас ідентифікував жертву як 41-річну Сабріну Пекхем. Її донька розповіла, що Пекхем була безхатьком.

Нагадаємо, що алігатора, у якого в пащі були людські рештки, помітили в каналі Ларго, що західніше міста Тампа.

За даними офісу шерифа та Комісії з охорони дикої природи Флориди, чиновники гуманно вбили 13-футового і 8,5-дюймового самця.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.