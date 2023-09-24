У Флориді в США зловили алігатора з людськими рештками, відео

Правоохоронці не уточнили, чи алігатор убив свою жертву, чи знайшов тіло.

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В американському штаті Флорида в каналі Ларго, що західніше міста Тампа, помітили алігатора, у якого в пащі були людські рештки.

Про це повідомляє «Sky News».

Тварину в каналі 22 вересня помітив чоловік на імʼя Джамаркус Буллард.

«Я кинув камінь у алігатора, щоб побачити, чи справді це алігатор, і він ніби потягнув тіло, ніби тримався за нижню частину тулуба, і потягнув його під воду», — сказав він.

Самця алігатора заввишки 13 футів і 8,5 дюймів витягли з води та приспали. Про це йдеться в заяві офісу шерифа округу Пінеллас. Також там додали, що були знайдені рештки дорослої людини.

Правоохоронці не уточнили, чи алігатор убив свою жертву, чи знайшов тіло. Судмедекспертиза проведе розтин для встановлення причини смерті.

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