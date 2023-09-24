Во Флориде в США поймали аллигатора с человеческими останками, видео

Правоохранители не уточнили, убил аллигатор свою жертву или нашел тело.

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В американском штате Флорида в канале Ларго, западнее города Тампа, заметили аллигатора, у которого в пасти находились человеческие останки.

Об этом сообщает «Sky News»..

Животное в канале 22 сентября заметил мужчина по имени Джамаркус Буллард.

«Я бросил камень в аллигатора, чтобы увидеть, действительно ли это аллигатор, и он словно потянул тело, словно держался за нижнюю часть туловища, и потащил его под воду», - сказал он.

Самца аллигатора высотой 13 футов и 8,5 дюймов вытащили из воды и усыпили. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Пинеллас. Также там добавили, что были найдены останки взрослого человека.

Правоохранители не уточнили, убил аллигатор свою жертву или нашел тело. Судмедэкспертиза проведет вскрытие для установления причин смерти.

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