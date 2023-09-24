В Донецкой области оккупанты ввели комендантский час и военную цензуру

В Донецкой области оккупанты ввели военную цензуру, ограничения на собрания граждан и комендантский час.

Источник фото: slovoidilo.ua

Главарь самопровозглашенной «днр» денис пушилин издал «указ», которым ввел ряд запретов на временно оккупированной территории Донецкой области. Среди них есть военная цензура и ограничения на собрания граждан.

Согласно этому «документу», на территории «днр» устанавливается запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах еженедельно с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов. Исключением являются сотрудники оккупационных органов власти, коммунальщики и перевозчики.

«Указом» также запрещается проведение на территории «днр» любых массовых мероприятий: собраний, митингов и демонстраций и пикетирований, за исключением мероприятий, разрешение на проведение которых предоставлено оккупационными властями. Забастовки и другие способы прекращения деятельности организаций также запрещены.

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