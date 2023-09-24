В Севастополе снова что-то горит: подробности

Пропагандисты заявляются, что якобы горит трава.

В соцсетях появилась информация об очередном масштабном пожаре в Севастополе.

По заявлениям пропагандистов, МЧС якобы тушит «сухую растительность», которая загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

Ориентировочно, отмечается, что площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил осеннюю жару.

«Осенняя жара», – написал он.

Как отметили в СМИ, «что-то загорелось» в Севастополе после сообщений о ракетной угрозе.

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