В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда: 29 пострадавших

27 пострадавших в результате столкновения двух поездов получили первую медицинскую помощь на месте, 2 тяжело травмированных были госпитализированы.

Источник фото: eurometal.com.ua

В воскресенье утром произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым в восточной провинции Пенджаб в Пакистане, в результате чего 29 человек получили ранения, – сообщает English News.

Происшествие произошло в 4:30 по местному времени в районе города Шейхупур. По информации спасательной службы, авария произошла предположительно из-за халатности железнодорожного персонала. Работники железной дороги не вовремя перевели рельсы для пассажирского поезда, и он продолжил движение по пути, где уже стоял грузовой поезд.

«Работники железной дороги не сумели перевести рельсы для пассажирского поезда, и он продолжал движение по пути, где уже стоял грузовой поезд», – сказал представитель службы спасения в Лахоре Мухаммад Атек.

По словам представителя службы спасения Мухаммада Атека, скорость пассажирского поезда была небольшой, что повлияло на силу столкновения, и большинство раненых получили лишь легкие травмы. В общем, 27 пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, тогда как двое из них были тяжело травмированы и госпитализированы.

«27 пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте, двое тяжело травмированных были госпитализированы», – добавил Атек.

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