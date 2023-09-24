У Пакистані зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: 29 постраждалих

27 постраждалих в результаті зіткнення двох потягів отримали першу медичну допомогу на місці, 2 тяжко травмованих були госпіталізовані.

Джерело фото: eurometal.com.ua

В неділю вранці сталося зіткнення пасажирського поїзда з вантажним у східній провінції Пенджаб у Пакистані, внаслідок чого 29 людей отримали поранення, – повідомляє English News.

Подія сталася о 4:30 за місцевим часом в районі міста Шейхупур. За інформацією рятувальної служби, аварія сталася імовірно через недбалість залізничного персоналу. Працівники залізниці не вчасно перевели рейки для пасажирського поїзда, і він продовжив рух по колії, де вже стояв вантажний поїзд.

«Працівники залізниці не зуміли перевести рейки для пасажирського потяга, і він продовжував рух по колії, де вже стояв вантажний поїзд», – сказав представник служби порятунку у Лахорі Мухаммад Атек.

За словами представника служби порятунку Мухаммада Атека, швидкість пасажирського поїзда була невеликою, що вплинуло на силу зіткнення, і більшість поранених отримала лише легкі травми. Загалом, 27 постраждалим була надана перша медична допомога на місці події, тоді як двоє з них були тяжко травмовані і госпіталізовані.

«27 постраждалим надали першу медичну допомогу на місці, двоє тяжко травмованих були госпіталізовані», – додав Атек.

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