Безробітні через війну українці можуть отримати комплексну підтримку для своєї реалізації

Українці можуть скористатися індивідуальним консультуванням щодо професійного визначення, а також відвідати тренінги.

Джерело фото: Кадровик 01

Компанія Booster Development, за підтримки Програми USAID «Економічна підтримка України», реалізує проєкт «Професійна орієнтація. Кар'єра. Підприємництво», який спрямований на підтримку громадян України, що через вимушену зміну місця проживання втратили роботу та потребують супроводу у працевлаштуванні і адаптації до умов нового регіону. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для всіх учасників:

Можливість скористатися послугами фахівців - лінія психологічної підтримки буде доступна щоденно.

Можливість брати участь у відкритих заходах для ознайомлення із новими професіями.

Участь у проєкті є безкоштовною і відкритою для наступних категорій населення:

Повнолітні внутрішньо переміщені особи.

Ветерани та члени їхніх родин.

Люди з інвалідністю.

Особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є внутрішньо переміщеними особами).

Мешканці деокупованих територій.

Інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних Уряду України, але через війну втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.

Команда фахівців допоможе з пошуком роботи, перепрофілюванням, працевлаштуванням та відновленням підприємницької діяльності.

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