Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

Поведінку працівників апаратів судів в соціальних мережах необхідно регламентувати, – ДСА

У Державній судовій адміністрації дійшли висновку, що публікації та коментарі працівників апаратів судів в соціальних мережах можуть впливати на громадську думку.

  1. В Україні

Безробітні через війну українці можуть отримати комплексну підтримку для своєї реалізації

20:19, 24 вересня 2023
Українці можуть скористатися індивідуальним консультуванням щодо професійного визначення, а також відвідати тренінги.
Безробітні через війну українці можуть отримати комплексну підтримку для своєї реалізації
Джерело фото: Кадровик 01
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Компанія Booster Development, за підтримки Програми USAID «Економічна підтримка України», реалізує проєкт «Професійна орієнтація. Кар'єра. Підприємництво», який спрямований на підтримку громадян України, що через вимушену зміну місця проживання втратили роботу та потребують супроводу у працевлаштуванні і адаптації до умов нового регіону. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для всіх учасників:

  • Можливість скористатися послугами фахівців - лінія психологічної підтримки буде доступна щоденно.
  • Можливість брати участь у відкритих заходах для ознайомлення із новими професіями.

Участь у проєкті є безкоштовною і відкритою для наступних категорій населення:

  • Повнолітні внутрішньо переміщені особи.
  • Ветерани та члени їхніх родин.
  • Люди з інвалідністю.
  • Особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є внутрішньо переміщеними особами).
  • Мешканці деокупованих територій.

Інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних Уряду України, але через війну втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.

Команда фахівців допоможе з пошуком роботи, перепрофілюванням, працевлаштуванням та відновленням підприємницької діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області