Безработные из-за войны украинцы могут получить комплексную поддержку для своей реализации

Компания Booster Development, при поддержке Программы USAID «Экономическая поддержка Украины», реализует проект «Профессиональная ориентация. Карьера. Предпринимательство», который направлен на поддержку граждан Украины, которые из-за вынужденной смены места жительства потеряли работу и нуждаются в сопровождении в трудоустройстве и адаптации к условиям нового региона. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Для всех участников:
- Возможность воспользоваться услугами специалистов - линия психологической поддержки будет доступна ежедневно.
- Возможность участвовать в открытых мероприятиях для ознакомления с новыми профессиями.
Участие в проекте является бесплатным и открытым для следующих категорий населения:
- Совершеннолетние внутренне перемещенные лица.
- Ветераны и члены их семей.
- Люди с инвалидностью.
- Лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть родной регион, но сейчас вернулись (не являются внутренне перемещенными лицами).
- Жители деоккупированных территорий.
Другие категории населения, которые постоянно проживают на территориях, подконтрольных Правительству Украины, но из-за войны потеряли работу и/или источники дохода и ищут новые возможности для трудоустройства, открытия или восстановления собственного дела.
Команда специалистов поможет с поиском работы, перепрофилированием, трудоустройством и восстановлением предпринимательской деятельности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.