Безработные из-за войны украинцы могут получить комплексную поддержку для своей реализации

Украинцы могут воспользоваться индивидуальным консультированием по профессиональному определению, а также посетить тренинги.

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Компания Booster Development, при поддержке Программы USAID «Экономическая поддержка Украины», реализует проект «Профессиональная ориентация. Карьера. Предпринимательство», который направлен на поддержку граждан Украины, которые из-за вынужденной смены места жительства потеряли работу и нуждаются в сопровождении в трудоустройстве и адаптации к условиям нового региона. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для всех участников:

Возможность воспользоваться услугами специалистов - линия психологической поддержки будет доступна ежедневно.

Возможность участвовать в открытых мероприятиях для ознакомления с новыми профессиями.

Участие в проекте является бесплатным и открытым для следующих категорий населения:

Совершеннолетние внутренне перемещенные лица.

Ветераны и члены их семей.

Люди с инвалидностью.

Лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть родной регион, но сейчас вернулись (не являются внутренне перемещенными лицами).

Жители деоккупированных территорий.

Другие категории населения, которые постоянно проживают на территориях, подконтрольных Правительству Украины, но из-за войны потеряли работу и/или источники дохода и ищут новые возможности для трудоустройства, открытия или восстановления собственного дела.

Команда специалистов поможет с поиском работы, перепрофилированием, трудоустройством и восстановлением предпринимательской деятельности.

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