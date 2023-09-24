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Количество судей Высшего антикоррупционного суда будет увеличена до 63 судей

В ВАКС говорят, что не успевают рассматривать дела, поэтому на новые должности судей ВАКС состоится конкурс.

Изменение подходов к оплате труда госслужащих в проекте Бюджета на 2024 год – это попытка запустить пилотный проект

Закон о реформе подходов в оплате труда чиновников не примут в 2023 году, но зарплаты в 2024 году будут считать по-новому.

Обсуждение плана реформ, предусматривающего создание Высшего админсуда и реформу Верховного Суда, начнут уже 26 сентября

Управляющий комитет платформы доноров соберется уже сегодня, 26 сентября – на заседании могут обсудить проект Плана реформ, предусматривающий создание Высшего административного суда и проверку судей Верховного Суда, а также помощь с финансированием дефицита бюджета Украины.

«Пятая колонна» в Минэкономики: глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель, — СМИ

Нацагентством по аккредитации, от которого зависит промышленный безвиз, руководит российский предприниматель Сергей Костюк, - СМИ.

Можно ли привлечь водителя электросамоката к ответственности по ст. 130: позиция судов

Единства судебной практики пока еще нет.

  1. В Украине

Безработные из-за войны украинцы могут получить комплексную поддержку для своей реализации

20:19, 24 сентября 2023
Украинцы могут воспользоваться индивидуальным консультированием по профессиональному определению, а также посетить тренинги.
Безработные из-за войны украинцы могут получить комплексную поддержку для своей реализации
Источник фото: Кадровик 01
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Компания Booster Development, при поддержке Программы USAID «Экономическая поддержка Украины», реализует проект «Профессиональная ориентация. Карьера. Предпринимательство», который направлен на поддержку граждан Украины, которые из-за вынужденной смены места жительства потеряли работу и нуждаются в сопровождении в трудоустройстве и адаптации к условиям нового региона. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для всех участников:

  • Возможность воспользоваться услугами специалистов - линия психологической поддержки будет доступна ежедневно.
  • Возможность участвовать в открытых мероприятиях для ознакомления с новыми профессиями.

Участие в проекте является бесплатным и открытым для следующих категорий населения:

  • Совершеннолетние внутренне перемещенные лица.
  • Ветераны и члены их семей.
  • Люди с инвалидностью.
  • Лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть родной регион, но сейчас вернулись (не являются внутренне перемещенными лицами).
  • Жители деоккупированных территорий.

Другие категории населения, которые постоянно проживают на территориях, подконтрольных Правительству Украины, но из-за войны потеряли работу и/или источники дохода и ищут новые возможности для трудоустройства, открытия или восстановления собственного дела.

Команда специалистов поможет с поиском работы, перепрофилированием, трудоустройством и восстановлением предпринимательской деятельности.

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