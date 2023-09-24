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В США полиция оставила женщину в наручниках в машине на железнодорожных путях – поезд врезался в авто

19:53, 24 сентября 2023
Женщина, которую оставили в автомобиле, получила серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую.
В США полиция оставила женщину в наручниках в машине на железнодорожных путях – поезд врезался в авто
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В 2022 году полиция в американском штате Колорадо посадила закованную в наручники женщину в полицейскую машину, после чего в авто врезался поезд.

Об этом рассказывает «ВВС».

Авария произошла в сентябре 2022 года, когда Джордан Стейнке и другой полицейский расследовали инцидент с применением оружия на дороге в округе Велд, примерно в 115 км от столицы штата Денвер.

Женщина по имени Ярени Риос-Гонсалес, которую оставили в автомобиле, получила серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Женщину взяли под стражу и посадили в полицейскую машину, припаркованную на железнодорожных путях. Пока офицеры обыскивали ее автомобиль, поезд врезался в полицейскую машину.

Полицейскую Джордан Стейнке приговорили к 30 месяцам испытательного срока после того, как в июле ее признали виновной в неосторожности, которая повлекла за угрозу для жизни.

Обвинения в покушении на непреднамеренное убийство с нее сняли.

29-летней полицейской, которую уволили с работы из-за этого инцидента, назначили 100 часов общественных работ.

«То, что произошло в ту ночь, преследовало меня 364 дня», - сказала Стейнке в своей речи-извинении, которую зачитала в суде во время вынесения приговора.

Стейнке добавила, что надеется провести обучающие беседы с полицейскими об опасности железнодорожных путей.

Как сообщает Denver Post, адвокат Риос-Гонсалес сказал суду, что хотя его клиентка пострадала из-за инцидента, так радикально изменившего ее жизнь, и чувствовала злость из-за этого, она также сожалела, что Стейнке потеряла свою работу.

Судья Тимоти Кернс сказал, что хотел отправить полицейскую в тюрьму, чтобы это стало уроком для других. Однако он передумал, когда и защита, и обвинения попросили условный срок.

Второй офицер полиции Пабло Васкес предстанет перед судом позже этого года.

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