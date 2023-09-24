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В США поліція залишила жінку в наручниках в машині на залізничних коліях – потяг врізався в авто

19:53, 24 вересня 2023
Жінка, яку залишили в автомобілі, отримала серйозні травми, у тому числі черепно-мозкову.
В США поліція залишила жінку в наручниках в машині на залізничних коліях – потяг врізався в авто
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У 2022 році поліція в американському штаті Колорадо посадила закуту в наручники жінку у поліцейську машину, після чого в авто врізався потяг.

Про це розповідає «ВВС».

Аварія сталася у вересні 2022 року, коли Джордан Стейнке та інший поліцейський розслідували інцидент із застосуванням зброї на дорозі в окрузі Велд, приблизно за 115 км від столиці штату Денвер.

Жінка на ім'я Ярені Ріос-Гонсалес, яку залишили в автомобілі, отримала серйозні травми, у тому числі черепно-мозкову. Жінку взяли під варту та посадили у поліцейську машину, яка була припаркована на залізничних коліях. Поки офіцери обшукували її автомобіль, потяг врізався у поліцейську машину.

Поліцейську Джордан Стейнке засудили до 30 місяців випробувального терміну після того, як у липні її визнали винною у необережності, яка спричинила загрозу для життя.

Звинувачення у замаху на ненавмисне вбивство з неї зняли.

29-річній поліцейській, яку звільнили з роботи через цей інцидент, призначили 100 годин громадських робіт.

«Те, що сталося тієї ночі, переслідувало мене 364 дні», - сказала Стейнке у своїй промові-вибаченні, яку зачитала у суді під час винесення вироку.

Стейнке додала, що сподівається провести навчальні бесіди з поліцейськими про небезпеку залізничних колій.

Як повідомляє Denver Post, адвокат Ріос-Гонсалес сказав суду, що хоча його клієнтка постраждала через інцидент, який так радикально змінив її життя, і відчувала злість через це, вона також шкодувала, що Стейнке втратила свою роботу.

Суддя Тімоті Кернс сказав, що хотів відправити поліцейську до в'язниці, щоб це стало уроком для інших. Однак він передумав, коли і захист, і обвинувачення попросили умовний термін.

Другий офіцер поліції Пабло Васкес постане перед судом пізніше цього року.

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