В Грузії сталися два землетруси в майже 5 балів

Два землетруси сталися в Грузії, один з яких з епіцентром поблизу Тбілісі.

Джерело фото: pixabay.com

У неділю вранці в Грузії відбулися два землетруси, один з яких мав епіцентр недалеко від Тбілісі, – повідомляє «Ехо Кавказу».

Перший землетрус, з магнітудою 4,6, стався приблизно о 8:00 за місцевим часом. Епіцентр знаходився приблизно за 4 кілометри від Тбілісі в напрямку села Лелубані, Мцхетський муніципалітет. Глибина підземних поштовхів становила 27 кілометрів. Землетрус також був відчутний у столиці Грузії.

О 09:21 стався другий землетрус із магнітудою 3, який мав епіцентр близько за 120 кілометрів від Тбілісі в Кахетії, приблизно за 12 кілометрів від Лагодехи. Глибина цих поштовхів становила 18 кілометрів.

Перший землетрус був відчутний у Тбілісі. З початку цього місяця в Грузії фіксувалися декілька землетрусів. Нагадаємо, 3 вересня відчувався відлуння землетрусу, що стався в Азербайджані, 11 вересня був землетрус району Тіанеті, а 23 вересня підземні поштовхи відчули в Дманіському муніципалітеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.