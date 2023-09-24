Нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації так само, як зараз це роблять громадяни України.

Джерело фото: Андрій Якименко/hromadske

Україна планує продаж військових облігацій за кордоном. Про це повідомила член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна з посаланням на «The Wall Street Journal».

Крім того, зазначає Южаніна, цього тижня інвесткомпанія ICU за погодженням з Урядом запускає програму щодо віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

22 вересня 2023 року на сайті Мінфіну з’явилося повідомлення про те, що відтепер іноземні інвестори – фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП.

Нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації так само, як зараз це роблять громадяни України.

Наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великобританії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших.

Послуга недоступна резидентам рф та білорусі.

«Цього року Уряд позичив 10 мільярдів доларів через продаж місцевих облігацій, перевищивши 8,5 мільярдів доларів, які він отримав у вигляді допомоги США», - сказано у повідомленні.

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