Нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать облигации так же, как сейчас это делают граждане Украины.

Источник фото: Андрей Якименко/hromadske

Украина планирует продажу военных облигаций за границей. Об этом сообщила член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина с ссылкой на «The Wall Street Journal».

Кроме того, отмечает Южанина, на этой неделе инвесткомпания ICU по согласованию с Правительством запускает программу по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.

22 сентября 2023 года на сайте Минфина появилось сообщение о том, что теперь иностранные инвесторы – физические лица могут онлайн покупать украинские ОВГЗ.

Нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать облигации так же, как сейчас это делают граждане Украины.

Пока возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других.

Услуга недоступна резидентам рф и беларуси.

«В этом году Правительство одолжило 10 миллиардов долларов через продажи местных облигаций, превысив 8,5 миллиардов долларов, которые оно получило в виде помощи США», - сказано в сообщении.

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