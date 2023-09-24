Польша не планирует отменять эмбарго на украинское зерно, однако подготовила альтернативу

Дуда заявил о подготовке транзитных коридоров для Украины в страны, нуждающиеся в зерне.

Источник фото: Associated Press

Польша отказывается отменять эмбарго, однако подготовила транзитные коридоры, по которым Украина сможет экспортировать свое зерно странам, которые в нем нуждаются. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Благодаря работе наших фермеров мы являемся самодостаточными. Нам не нужно зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны едва попадали в страны, которые в них действительно нуждаются», –говорится в сообщении.

В Польше подготовлены транзитные коридоры, чтобы украинское зерно могло пройти через Польшу и быть экспортировано туда, где оно нужно.

«Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые в этом нуждаются. Я считаю, что это правильное решение польского правительства – сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, нужно сделать все, чтобы максимизировать транзиты», – добавил Президент Польши.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.