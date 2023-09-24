Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу

Польща відмовляється скасовувати ембарго, проте підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
«Завдяки роботі наших фермерів ми є самодостатніми. Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни ледве потрапляли до країн, які їх дійсно потребують», – йдеться у повідомленні.
У Польщі підготовлені транзитні коридори, щоб українське зерно могло пройти через Польщу і бути експортоване туди, де воно потрібне.
«Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які цього потребують. Я вважаю, що це правильне рішення польського уряду – зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку. З іншого боку, потрібно зробити все, щоб максимізувати транзити», – додав Президент Польщі.
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