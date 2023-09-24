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Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу

15:20, 24 вересня 2023
Дуда заявив про підготовку транзитних коридорів для України до країн, які потребують зерно.
Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, проте підготувала альтернативу
Джерело фото: Associated Press
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Польща відмовляється скасовувати ембарго, проте підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

«Завдяки роботі наших фермерів ми є самодостатніми. Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни ледве потрапляли до країн, які їх дійсно потребують», – йдеться у повідомленні.

У Польщі підготовлені транзитні коридори, щоб українське зерно могло пройти через Польщу і бути експортоване туди, де воно потрібне.

«Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які цього потребують. Я вважаю, що це правильне рішення польського уряду – зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку. З іншого боку, потрібно зробити все, щоб максимізувати транзити», – додав Президент Польщі.

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