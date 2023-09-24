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В Грузии произошли два землетрясения в почти 5 баллов

19:35, 24 сентября 2023
Два землетрясения произошли в Грузии, одно из которых с эпицентром вблизи Тбилиси.
В Грузии произошли два землетрясения в почти 5 баллов
Источник фото: pixabay.com
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В воскресенье утром в Грузии произошли два землетрясения, одно из которых имело эпицентр недалеко от Тбилиси, – сообщает «Эхо Кавказа».

Первое землетрясение, с магнитудой 4,6, произошло примерно в 8:00 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 4 километрах от Тбилиси в направлении села Лелубани, Мцхетский муниципалитет. Глубина подземных толчков составляла 27 километров. Землетрясение также было ощутимо в столице Грузии.

В 09:21 произошло второе землетрясение с магнитудой 3, которое имело эпицентр около 120 километров от Тбилиси в Кахетии, примерно в 12 километрах от Лагодехи. Глубина этих толчков составляла 18 километров.

Первое землетрясение было ощутимо в Тбилиси. С начала этого месяца в Грузии фиксировались несколько землетрясений. Напомним, 3 сентября ощущалось эхо землетрясения, произошедшего в Азербайджане, 11 сентября было землетрясение района Тианети, а 23 сентября подземные толчки ощутили в Дманисском муниципалитете.

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