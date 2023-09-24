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Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

  1. В Україні

В Севастополі знову щось горить: подробиці

15:39, 24 вересня 2023
Пропагандисти заявляються, що нібито горить трава.
В Севастополі знову щось горить: подробиці
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У соцмережах з’явилася інформація про чергову масштабну пожежу в Севастополі.

За заявами пропагандистів, МНС нібито гасить «суху рослинність», яка загорілася через необережне поводження з вогнем.

Орієнтовно, зазначається, що площа пожежі становить 3500 квадратних метрів.

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відмітив осінню спеку.

«Осіння спека», – написав він.

Як зазначили у ЗМІ, «щось загорілося» у Севастополі після повідомлень про ракетну загрозу.

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