В Севастополі знову щось горить: подробиці

Пропагандисти заявляються, що нібито горить трава.

У соцмережах з’явилася інформація про чергову масштабну пожежу в Севастополі.

За заявами пропагандистів, МНС нібито гасить «суху рослинність», яка загорілася через необережне поводження з вогнем.

Орієнтовно, зазначається, що площа пожежі становить 3500 квадратних метрів.

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відмітив осінню спеку.

«Осіння спека», – написав він.

Як зазначили у ЗМІ, «щось загорілося» у Севастополі після повідомлень про ракетну загрозу.

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