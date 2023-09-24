На Донеччині окупанти ввели комендантську годину та воєнну цензуру

На Донеччині окупанти запровадили військова цензуру, обмеження на зібрання громадян та комендантську годину.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Ватажок самопроголошеної «днр» денис пушилін видав «указ», яким запровадив низку заборон на тимчасово окупованій території Донеччини. Серед них є військова цензура та обмеження на зібрання громадян.

Згідно з цим «документом», на території «ДНР» встановлюється заборона на знаходження громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 годин. Виключенням є співробітники окупаційних органів влади, комунальники та перевізники.

«Указом» також забороняється проведення на території «днр» будь-яких масових заходів: зборів, мітингів та демонстрацій і пікетувань, за винятком заходів, дозвіл на проведення яких надано окупаційною владою. Страйки та інші способи припинення діяльності організацій також заборонені.

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