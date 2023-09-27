Працевлаштування осіб з інвалідністю: які існують пільги

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, які пільги мають працівники з інвалідністю.
В Україні є такі види пільг при працевлаштуванні осіб з інвалідністю:
- при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, спрямованих на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертної комісії;
- інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк;
- у випадку скорочення чисельності або штату переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- працююча особа з інвалідністю має право відмовитися працювати в нічний час і надурочно;
- на прохання особи з інвалідністю може встановлюватись режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня).
Раніше ми писали, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю.
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