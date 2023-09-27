Працевлаштування осіб з інвалідністю: які існують пільги

Зокрема, при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, спрямованих на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертної комісії.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, які пільги мають працівники з інвалідністю.

В Україні є такі види пільг при працевлаштуванні осіб з інвалідністю:

при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, спрямованих на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертної комісії;

інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк;

у випадку скорочення чисельності або штату переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

працююча особа з інвалідністю має право відмовитися працювати в нічний час і надурочно;

на прохання особи з інвалідністю може встановлюватись режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня).

Раніше ми писали, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.