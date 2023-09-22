Як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю: роз’яснення

Особливості компенсації за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Державна служба зайнятості надала роз’яснення щодо компенсації за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Так, наприкінці серпня Уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. Передусім слід відзначити, що головна мета програми — посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися.

Відтак, роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 100,5 тис. грн - за осіб з інвалідністю І групи та до 67 тис. грн - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи.

Що ж можна купити?

Перелік допоміжних засобів досить великий. Він, зокрема включає такі позиції:

меблі та фурнітура для робочих місць;

комп’ютери та оргтехніка;

програмне забезпечення;

поручні та бруси;

машини для виробництва та оброблення;

засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях тощо.

Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю викладений у додатку 1 до Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Як отримати компенсацію?

Після облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю роботодавець впродовж 90 днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності.

Обрати центр зайнятості можна на офіційному сайті Державної служби зайнятості безпосередньо на мапі або в переліку.

До заяви, в якій зазначаються відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати:

копію документу, що підтверджує працевлаштування особи (наказ/розпорядження про прийняття на роботу або примірник трудового договору чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця (договір, рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо).

Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у десяти денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні.

Чому можна отримати відмову?

Відмову можна отримати у випадках, якщо роботодавець:

- має заборгованості зі сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску, є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство (ліквідацію);

- надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника;

- здійснює господарську діяльність на території росії або Білорусі;

- проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції тощо.

Перелік критеріїв, за якими не надається така компенсація, викладений в п. 7 Порядку.

Роботодавець має право на одноразове доопрацювання заяви та наданих документів. Після надання доповнених/доопрацьованих документів рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів.

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