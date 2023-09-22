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Как работодателю получить компенсацию за трудоустройство человека с инвалидностью: разъяснение

16:25, 22 сентября 2023
Особенности компенсации за устройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.
Как работодателю получить компенсацию за трудоустройство человека с инвалидностью: разъяснение
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Государственная служба занятости предоставила разъяснение о компенсации за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Так, в конце августа правительство ввело программу, по которой работодатель, трудоустроивший человека с инвалидностью и подготовивший для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию стоимости обустройства такого места. Прежде всего, следует отметить, что главная цель программы — усилить заинтересованность работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью и, в свою очередь, предоставить возможность ограниченно подходящим гражданам вернуться к активной занятости и социализироваться.

Следовательно, работодатель, предоставивший работу человеку с первой или второй группой инвалидности и подстроивший под его нужды рабочее место, может получить денежную компенсацию в сумме, не превышающей 100,5 тыс. грн - за лиц с инвалидностью I группы и до 67 тыс. грн. грн - за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью ІІ группы.

Что же можно приобрести?

Перечень вспомогательных средств достаточно велик. Он, в частности, включает следующие позиции:

  • мебель и фурнитура для рабочих мест;
  • компьютеры и оргтехника;
  • программное обеспечение;
  • перила и брусья;
  • машины для производства и обработки;
  • средства защиты здоровья и безопасности на рабочих местах и т.д.

Более подробный список вспомогательных средств для обустройства рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью изложен в приложении 1 к Порядку предоставления работодателям компенсации фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Как получить компенсацию?

После обустройства рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью работодатель в течение 90 дней может подать заявление о предоставлении возмещения стоимости затрат в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.

Выбрать центр занятости можно на официальном сайте Государственной службы занятости непосредственно на карте или в списке.

К заявлению, в котором указываются сведения о работодателе и наемном работнике, необходимо добавить:

  • копию документа, подтверждающего трудоустройство лица (приказ/распоряжение о принятии на работу или экземпляр трудового договора или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования);
  • документы, подтверждающие приобретение вспомогательных средств для устройства рабочего места (договор, счет-фактура, счет, квитанция, накладная и т.п.).

Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.

Почему можно получить отказ?

Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:

- имеет задолженности по уплате налогов, заработной платы, единого взноса, является банкротом или против него возбуждено дело о банкротстве (ликвидации);

- предоставил неполный пакет документов или указал недостоверные сведения о себе и работнике;

- осуществляет хозяйственную деятельность на территории россии или Белоруссии;

- против него введены специальные экономические санкции и т.п.

Список критериев, по которым не предоставляется такая компенсация, изложен в п. 7 Порядка.

Работодатель имеет право на одноразовую доработку заявления и предоставленных документов. После предоставления дополненных/доработанных документов решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации принимается региональным центром занятости в течение пяти рабочих дней со дня повторного представления работодателем документов.

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