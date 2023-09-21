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Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту агропродукции

13:31, 21 сентября 2023
Польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.
Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту агропродукции
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которого они договорились найти совместное решение по экспорту зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

«Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались, и согласовали с учетом этого выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту», — говорится в сообщении.

Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, в ходе которых обсудят подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

Напомним, что в Польше угрожали расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины. 

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