Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту агропродукции

Польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которого они договорились найти совместное решение по экспорту зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

«Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались, и согласовали с учетом этого выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту», — говорится в сообщении.

Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, в ходе которых обсудят подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

Напомним, что в Польше угрожали расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

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