Парламент одобрил законопроект об ограничении ставок микрокредитовщиков для защиты наиболее уязвимой категории потребителей от высокорискового кредитования

Законопроект предусматривает максимальный размер дневной процентной ставки по потребительскому кредиту в размере 1%.

21 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9422 по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Задекларированная цель – введение закрепленной законом гарантии эффективной защиты наиболее уязвимой категории потребителей от высокорискового кредитования. Основной законопроект №9422 предусматривает максимальный размер дневной процентной ставки по потребительскому кредиту в размере 1%, но с переходным периодом: 2,5% в течение первых трех месяцев со дня вступления в силу закона и с последующим снижением до 1,5% еще на 3 месяца.

Целью проекта №9422 является выполнение международных обязательств, взятых Украиной перед МВФ, стимулирование ответственного кредитования финансовыми учреждениями, оптимизация надзорных полномочий Нацбанка, в частности осуществление банковского надзора в форме инспекционных проверок, возобновление возможности применения НБУ мер влияния в виде отнесения банка к категории проблемных /неплатежеспособных.

Законопроектом №9422 предлагается:

1) вывести нормативно-правовые акты НБУ, направленные на выполнение им функции государственного регулирования и надзора на рынках небанковских финансовых услуг из-под сферы действия Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»;

2) ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», определить порядок его расчета и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита;

3) установить требования обязательного указания в договоре о потребительском кредите информации о дневной процентной ставке (кроме потребительских кредитов, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом/ипотекой или правом доверительной собственности);

4) запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите;

5) наделить Нацбанк полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, применять профессиональное суждение при осуществлении надзора в сфере потребительского кредитования, в том числе контроля соблюдения законодательства о рекламе финансовых услуг, а также устанавливать дополнительные требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;

6) обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы в одно из бюро кредитных историй, включенного в Единый реестр бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя с учетом требований, установленных законодательством;

7) запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

8) предоставить права уполномоченным НБУ лицам во время проведения инспекционной проверки получать документы/информацию путем удаленного доступа с использованием информационно-коммуникационных технологий, присутствовать на общем собрании участников банка, заседаниях совета банка, правления банка и комитетов банка, а также на заседаниях коллегиальных органов участника банковской группы, осуществлять проверку лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины, за их местонахождением и/или путем удаленного доступа к системам автоматизации, документов и информации с использованием информационно-коммуникационных технологий;

9) возложить на объект проверки обязательства по обеспечению бесплатного предоставления документов/информации путем удаленного доступа с использованием информационно-коммуникационных технологий и заблаговременного информирования уполномоченных Национальным банком Украины лиц о проведении заседаний коллегиальных органов;

10) продлить мораторий на применение мер влияния Нацбанком на основании отдельных положений статей 75 и 76 «О банках и банковской деятельности», возлагающих на регулятора обязанность принимать решение об отнесении банка к категории проблемных или неплатежеспособных в соответствии с определенными критериями, только для банков , которые в течение действия военного положения подадут НБУ программу капитализации, в том числе программу капитализации/реструктуризации, составленную по результатам оценки устойчивости банка и обеспечивать выполнение согласованной Нацбанком программы в определенные сроки. В остальных случаях действие положений статей 75 и 76 Закона о банках будет возобновлено.

Автор: Наталья Мамченко

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