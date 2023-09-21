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россия взялась за старое: Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам

17:26, 21 сентября 2023
россия вернулась к ударам по энергетике Украины.
россия взялась за старое: Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Источник фото: АрмияInform
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Войска рф могут продолжить атаки на топливно-энергетический сектор Украины перед приближением отопительного сезона. Об этом сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Игнат отметил успешную работу противовоздушной обороны Украины, которая обеспечила уничтожение 36 из 43 ракет, запущенных Россией во время ночной атаки.

«Сегодня был обеспечен неплохой результат работы противовоздушной обороны. 36 из 43 ракет это довольно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, атаковал с разных направлений, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях», – сказал он.

Спикер отметил, что по сообщению энергетиков, россияне атаковали и объекты критической инфраструктуры, а в частности объекты энергетики. Кроме того, он напомнил, что во время прошлой атаки был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

«Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже надо готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектам, кроме военных», – добавил спикер.

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