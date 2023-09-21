росія взялася за старе: Ігнат розповів, до чого готуватись українцям

росія повернулася до ударів по енергетиці України.

Джерело фото: АрміяInform

Війська рф можуть продовжити атаки на паливно-енергетичний сектор України перед наближенням опалювального сезону. Про це повідомив під час брифінгу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат відзначив успішну роботу протиповітряної оборони України, яка забезпечила знищення 36 із 43 ракет, запущених росією під час нічної атаки.

«Сьогодні було забезпечено непоганий результат роботи протиповітряної оборони. 36 із 43 ракет це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, атакував з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях», – сказав він.

Речник відзначив, що за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, а зокрема об'єкти енергетики. Крім того, він нагадав, що під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.

«Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових», – додав речник.

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