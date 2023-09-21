Залужний повідомив, скільки ракет над Україною збили сили ППО

Ворог здійснив пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Енгельса. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

За його словам, ворог здійснював пуски ракет у декілька хвиль.

«В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби», - повідомив він.

Також Залужний додав, що о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото.

Крім того, ворог вдарив ракетами по містах України: атаковані Харків, Черкаси, Рівне та Львівщина.

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