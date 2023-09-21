Ворог вдарив ракетами по містах України: атаковані Харків, Черкаси, Рівне та Львівщина

У низці українських міст працювала ППО, але є прильоти.

Джерело фото: Ігор Табурець, соцмережі

У ніч на четвер, 21 вересня, ворог завдав масованого ракетного удару по містах України. У низці населених пунктах працювала ППО, але є й прильоти.

Вибухи в Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури.

«Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема в Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях попадання», - вказано у повідомленні.

Вибухи в Черкасах

Начальник Черкаської ОВА Ігорь Табуренць заявив, що уламки одного зі збитих об'єктів впали на об'єкт соціальної інфраструктури. Він вказав, що в результаті атаки п'ятеро людей постраждали і одна людина знаходиться під завалами.

«Вранці ворог завдав ракетного удару по обласному центру. В результаті роботи ППО маємо падіння уламків в центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. В даний час п'ятеро постраждалих. Під завалами не менше однієї людини. Триває рятувальна операція», - йдеться у повідомленні.

Вибухи на Львівщині

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича.

«Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м», - повідомив Козицький.

За його словами, ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять.

«Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог», - додав Козицький.

Вибухи у Рівному

У Рівному близько 6:20 пролунали вибухи, після чого в окремих районах відключили електрику.

«У частині міста зникло світло», - повідомили місцеві ЗМІ.

У свою чергу голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підтвердив «приліт».

«Рівне. Є Прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби»,- сказано у повідомленні.

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