Враг ударил ракетами по городам Украины: атакованы Харьков, Черкассы, Ровно и Львовщина

В ряде украинских городов работала ПВО, но есть и прилеты.

Источник фото: Игорь Табурец, соцсети

В ночь на четверг, 21 сентября, враг нанес массированный ракетный удар по городам Украины. В ряде населенных пунктов работала ПВО, но есть и прилеты.

Взрывы в Харькове

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры.

«Оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попадания», - указано в сообщении.

Взрывы в Черкассах

Как заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, обломки одного из сбитых объектов упали на объект социальной инфраструктуры. Он указал, что в результате атаки пять человек пострадали и один человек находится под завалами.

«Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами не менее одного человека. Продолжается спасательная операция», - говорится в сообщении.

Взрывы во Львовской области

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, по предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча.

«Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м», - сообщил Козицкий.

По его словам, еще один ракетный удар – по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв. Пожары еще тушат.

«По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте воздушные тревоги», - добавил Козицкий.

Взрывы в Ровно

В Ровно около 6:20 прозвучали взрывы, после чего в отдельных районах отключили электричество. «В части города исчез свет», - сообщили местные СМИ.

В свою очередь глава Ровенской ОГА Виталий Коваль подтвердил «прилет».

«Ровно. Есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы»,- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

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