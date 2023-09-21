Россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото

В Дарницком районе захватчики повредили газовую трубу, а в Святошинском районе были перебои с электричеством.

В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве зафиксировано падение обломков от сбивания вражеских ракет в четырех районах.

«В результате сбития вражеских ракет, произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. В Шевченковском р-не есть повредили газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях уточняется!», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале заявил, что в Дарницком районе сейчас 7 пострадавших. Троих из них, среди которых 9-летняя девочка, госпитализировали. Остальные получили помощь на месте.

Он добавил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством в результате атаки, энергетики восстановили электроснабжение.

Сейчас в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Там горят 2 машины, а в двухэтажном доме рядом выбиты окна. Также пострадало заведение профтехобразования. Среди учеников никто не пострадал - они были в укрытии.

«Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей», - добавил позже Попко.

По его словам, столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения - это примерно полтора месяца непрерывной тревоги!

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