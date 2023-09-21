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С 1 октября госрегистраторы смогут потребовать доступа к помещениям юридического лица, проведения осмотра вещей и документов для установления конечного бенефициара

1 октября вступит в силу Приказ Минюста, согласно которому государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления объяснений, необходимых для установления конечного бенефициарного владельца, предоставления копий документов, доступа к помещениям юридического лица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица

В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

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  1. В Украине

Россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото

08:13, 21 сентября 2023
В Дарницком районе захватчики повредили газовую трубу, а в Святошинском районе были перебои с электричеством.
Россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото
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В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве зафиксировано падение обломков от сбивания вражеских ракет в четырех районах.

«В результате сбития вражеских ракет, произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. В Шевченковском р-не есть повредили газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях уточняется!», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале заявил, что в Дарницком районе сейчас 7 пострадавших. Троих из них, среди которых 9-летняя девочка, госпитализировали. Остальные получили помощь на месте.

Он добавил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством в результате атаки, энергетики восстановили электроснабжение.

Сейчас в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Там горят 2 машины, а в двухэтажном доме рядом выбиты окна. Также пострадало заведение профтехобразования. Среди учеников никто не пострадал - они были в укрытии.

«Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей», - добавил позже Попко.

По его словам, столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения - это примерно полтора месяца непрерывной тревоги!

Ранее мы писали про последствия атаки по Одесской области: россия попала в зернохранилище.

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