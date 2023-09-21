Джордж Мартин и другие писатели подали в суд на создателя ChatGPT за нарушение авторских прав

Группа американских писателей подали в суд на компанию OpenAI из-за «творчества» ChatGPT.

Гильдия авторов и 17 известных писателей, среди которых Джонатан Франзен, Джон Гришэм, Джордж Мартин и Джоди Пиколт, решили подать иск в суд Южного округа Нью-Йорка на создателя ChatGPT за нарушение авторских прав, передает Theverge.com.

В документе сказано, что OpenAI «копировала работы истцов оптом, без разрешения и рассмотрения» и использовала защищенные авторским правом материалы для обучения больших языковых моделей. «Заработок авторов зависит от произведений, которые они создают. Но большие языковые модели Ответчика ставят под угрозу способность писателей-фантастов зарабатывать на жизнь, поскольку позволяют любому создавать — автоматически и бесплатно (или очень дешево) — текст, за создание которого в противном случае он заплатил бы писателям», - сказано в иске.

Авторы добавили, что использование ИИ OpenAI для написания книг может привести к созданию производных работ, «которые основаны на их книгах, имитируют, обобщают или перефразируют».

OpenAI, говорится в иске, могла бы обучить свою большую языковую модель на произведениях, находящихся в общественном достоянии, вместо того, чтобы использовать материалы, защищённые авторским правом, без уплаты лицензионного сбора.

Ранее сообщалось, что Meta разрабатывает конкурента для ChatGPT.

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