Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности народный депутат Роман Костенко не исключил, что в стране может быть усилена мобилизация, если рф мобилизует несколько сотен тысяч человек. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
«Если они будут набирать больше людей, то нам будет нужно также реагировать на это. Если нам будет нужно больше людей, то будем набирать больше», – заявил он.
Парламентарий добавил: если станет известно, что в армию рф мобилизовали 700 тыс. человек, «нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать».
«Не исключено, что нужно будет увеличивать», – добавил Костенко.
Отвечая на вопрос о сроках российской мобилизации нардеп предположил, что это может произойти уже осенью.
«Разные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью», – сказал секретарь комитета.
Ранее сообщалось, что в Раде появился альтернативный законопроект 9672-2 об изменении правил отсрочки от мобилизации для студентов.
Кроме того, в ТЦК напомнили работодателям правила взятия на работу военнообязанных.
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