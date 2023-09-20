У Верховній Раді не відкидають посилення мобілізації в Україні.

Фото: 24tv.ua

Секретар комітету Ради з питань національної безпеки народний депутат Роман Костенко не виключив, що в країні може бути посилена мобілізація, якщо росія мобілізує кілька сотень тисяч людей. Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Якщо вони будуть набирати більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то будемо набирати більше», – заявив він.

Парламентар додав: якщо стане відомо, що в армію рф мобілізували 700 тис. осіб, «нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати».

«Не виключено, що треба буде збільшувати», – додав Костенко.

Відповідаючи на запитання про терміни російської мобілізації, нардеп припустив, що це може статись вже восени.

«Різні органи, розвідка казали, що це може статись восени», – сказав секретар комітету.

Раніше ми писали, що у Раді з’явився альтернативний законопроект 9672-2 стосовно змін правил відстрочки від мобілізації для студентів.

Крім того, у ТЦК нагадали роботодавцям правила взяття на роботу військовозобовʼязаних.

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