Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

У Раді з’явився альтернативний законопроект 9672-2 стосовно змін правил відстрочки від мобілізації для студентів.

Законопроектом запропоновані зміни статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають можливість збереження та забезпечення права на відстрочку від мобілізації і збереження можливості отримання освіти здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий, а також аспірантам, докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,

Також пропонується забезпечення права на відстрочку від мобілізації для наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти, фахової передвищої освіти, а також здобувачів, які навчаються на спеціальностях визначених МОН, яким надається особлива підтримка у зв’язку з дефіцитом на ринку праці України.

Автор вказують, що запропоновані зміни, зокрема, направлені на забезпечення можливості мати право на відстрочку від мобілізації і збереження можливості отримання освіти в умовах повномасштабної війни тими громадянами, які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також аспірантам, докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Окрім цього, законопроект спрямований на збереження права на відстрочку для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Пропонується окремо забезпечити право на відстрочку здобувачам вищої освіти, які навчаються на спеціальностях визначених МОН, яким надається особлива підтримка у зв’язку з дефіцитом на ринку праці України, які потрібні для відбудови економіки, незалежно від того чи вперше здобувається відповідний рівень освіти.

Окрім цього, депутати вважають, що даний законопроект дасть можливість уникнути зловживанням права на відстрочку, оскільки, поміж іншого, передбачає збереження права на відстрочку для тих здобувачів, які навчаються за рівнем освіти, що є вищим за раніше здобутий за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Нагадаємо, представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський 4 вересня вніс до Верховної Ради раніше анонсований законопроект 9672, яким пропонується скасувати відстрочку від призову для чоловіків, що отримують другу вищу освіту після 30 років.

Автор: Наталя Мамченко

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