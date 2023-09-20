Постпред рф намагався зірвати виступ Зеленського в ООН, його потролив прем’єр Албанії

Постійний представник рф при Організації Об'єднаних Націй Василій Небєнзя поставив під сумнів порядок виступу Президента України Володимира Зеленського, намагаючись зірвати його виступ на засіданні Ради безпеки 20 вересня.
Представник країни-окупанта обурився тим, що Зеленський – Президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, нагадав, що порядок виступів був раніше погоджений і не викликав заперечень учасників.
«Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН», – сказав Рама.
Небензя у відповідь сказав: «Якщо сьогодні ви вдарите молотком (йдеться про молоток, яким держава, що головує, формально починає засідання. – Ред.), тим самим реалізуючи своє рішення, албанське президентство буде заплямоване».
На це Рама відповів: «Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме».
Нагадаємо, Зеленський під час виступу у Нью-Йорку назвав ООН недієздатною організацією.
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