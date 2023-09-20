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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. У світі

Постпред рф намагався зірвати виступ Зеленського в ООН, його потролив прем’єр Албанії

21:10, 20 вересня 2023
Голова Радбезу ООН жорстко осадив Небензю за його спробу зірвати виступ Зеленського.
Постпред рф намагався зірвати виступ Зеленського в ООН, його потролив прем’єр Албанії
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Постійний представник рф при Організації Об'єднаних Націй Василій Небєнзя поставив під сумнів порядок виступу Президента України Володимира Зеленського, намагаючись зірвати його виступ на засіданні Ради безпеки 20 вересня.

Представник країни-окупанта обурився тим, що Зеленський – Президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, нагадав, що порядок виступів був раніше погоджений і не викликав заперечень учасників.

 «Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН», – сказав Рама.

Небензя у відповідь сказав: «Якщо сьогодні ви вдарите молотком (йдеться про молоток, яким держава, що головує, формально починає засідання. – Ред.), тим самим реалізуючи своє рішення, албанське президентство буде заплямоване».

На це Рама відповів: «Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме».

Нагадаємо, Зеленський під час виступу у Нью-Йорку назвав ООН недієздатною організацією. 

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