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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

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Зеленський: Маємо визнати, що ООН у глухому куті, і всі бачать, що робить ООН недієздатною

18:58, 20 вересня 2023
Зеленський під час виступу у Нью-Йорку назвав ООН недієздатною організацією.
Зеленський: Маємо визнати, що ООН у глухому куті, і всі бачать, що робить ООН недієздатною
Фото: Bloomberg
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Президент України Володимир Зеленський під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН заявив, що людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй, і призвав реформувати організацію.

«Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень.

Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія.

Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – росією – на шкоду всім іншим членам ООН», - сказав український лідер.

За його словами, багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування організації. При цьому він зазначив, що застосування права вето потребує реформи і це може стати ключовою реформою.

«Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною.

Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН.

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