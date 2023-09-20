Зеленський: Маємо визнати, що ООН у глухому куті, і всі бачать, що робить ООН недієздатною

Зеленський під час виступу у Нью-Йорку назвав ООН недієздатною організацією.

Фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН заявив, що людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй, і призвав реформувати організацію.

«Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень.

Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія.

Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – росією – на шкоду всім іншим членам ООН», - сказав український лідер.

За його словами, багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування організації. При цьому він зазначив, що застосування права вето потребує реформи і це може стати ключовою реформою.

«Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною.

Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН.

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